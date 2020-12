Covid19, vaccino Pfizer: il modulo del consenso (Di sabato 26 dicembre 2020) Nella scheda del vaccino Pfizer anti-Covid, è spiegato cosa verrà somministrato a chi lo riceverà e quali sono le possibili reazioni avverse. Chi viene vaccinato dovrà dichiarare di essere stato “correttamente informato“. vaccino Pfizer L’Ordine Nazione dei Biologi ha pubblicato sul proprio sito il modulo del consenso per il vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer e Biontech. Nella scheda è spiegato cosa verrà somministrato a chi lo riceverà e quali sono le possibili reazioni avverse. Chi viene vaccinato dovrà dichiarare: “Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Nella scheda delanti-Covid, è spiegato cosa verrà somministrato a chi lo riceverà e quali sono le possibili reazioni avverse. Chi viene vaccinato dovrà dichiarare di essere stato “correttamente informato“.L’Ordine Nazione dei Biologi ha pubblicato sul proprio sito ildelper ilComirnaty prodotto dae Biontech. Nella scheda è spiegato cosa verrà somministrato a chi lo riceverà e quali sono le possibili reazioni avverse. Chi viene vaccinato dovrà dichiarare: “Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia ...

MinisteroSalute : Il vaccino contro #Covid19 arriva in Italia scortato dai @_Carabinieri_ . Superato il passo del Brennero, prosegue… - RaiNews : #Covid19 , #Israele: oltre 200mila persone hanno già ricevuto la prima dose di #vaccino. Il governo israeliano ha a… - GiovanniToti : Il vaccino Pfizer è arrivato in Italia. Ecco le auto dei Carabinieri che stanno scortando le dosi fino all’Istituto… - ROBZIK : Oggi sulla stampa araba grande rilievo alle parole di #PapaFrancesco sulla necessità di garantire a tutti il… - robydellalazio : RT @valy_s: Lo SHOW del FURGONE COL VACCINO #Covid19 in arrivo Le interviste con tanto di biografia ai “primi vaccinati” Propaganda pura Gi… -