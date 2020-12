Calciomercato Sampdoria: il punto sui rinnovi di contratto (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono sei i contratti in scadenza a giugno 2021: la Sampdoria studia la strategia di mercato per la prossima stagione La situazione contratti in casa Sampdoria è uno degli argomenti da risolvere al più presto. Al netto di Keita Balde e Karlo Letica, il cui futuro è legato al loro riscatto, in bilico ci sono Gaston Ramirez, Maya Yoshida, Albin Ekdal, Valerio Verre, Fabio Quagliarella e Vasco Regini. Argomento a parte quello del tecnico Claudio Ranieri: il presidente Massimo Ferrero ha dichiarato che spera di continuare a lungo con lui, ma al momento le richieste economiche dell’allenatore frenano ogni decisione. PER TUTTE LE NOTIZIE SUALLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Se per Ekdal e Yoshida si attende solamente l’ufficialità dell’accordo, e per Verre il dialogo per firmare un nuovo biennale può garantire un’intesa nelle prossime ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono sei i contratti in scadenza a giugno 2021: lastudia la strategia di mercato per la prossima stagione La situazione contratti in casaè uno degli argomenti da risolvere al più presto. Al netto di Keita Balde e Karlo Letica, il cui futuro è legato al loro riscatto, in bilico ci sono Gaston Ramirez, Maya Yoshida, Albin Ekdal, Valerio Verre, Fabio Quagliarella e Vasco Regini. Argomento a parte quello del tecnico Claudio Ranieri: il presidente Massimo Ferrero ha dichiarato che spera di continuare a lungo con lui, ma al momento le richieste economiche dell’allenatore frenano ogni decisione. PER TUTTE LE NOTIZIE SUALLAVAI SU SAMPNEWS24 Se per Ekdal e Yoshida si attende solamente l’ufficialità dell’accordo, e per Verre il dialogo per firmare un nuovo biennale può garantire un’intesa nelle prossime ...

