Basket | morto Alessandro Verdier

(Di sabato 26 dicembre 2020) Terribile notizia nel mondo del: è, 66 anni, stroncato da un malore nella propria abitazione. Aveva allenato, come ultima esperienza, le giovanili del Povegliano, tra il settembre 2019 e il febbraio 2020. La pandemia del Covid-19 aveva poi purtroppo fermato la stagione in corso. Nel suo passato spicca un’esperienza nelle fila delle giovanili del Benettone vantava esperienze anche nel Ponzano Veneto (aveva allenato anche la squadra femminile), nel San Vendemiano e nel Valbelluna. Sul sito della Fip si legge: “Il presidente del Comitato provinciale, Filippo Borin, a nome di tutto il Consiglio provinciale esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa improvvisa di coach. Alla famiglia di ...