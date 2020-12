Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 11:10 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un buon natale dalla redazione da Francesco lì in studio è arrivato in Italia dal Belgio viaggiando in autostrada il primo carico di vaccini seiser ne ha dato notizia Rai News con immagini dal confine italiano del Brennero del furgone in marcia verso la capitale in mezzo e scortato da 3 auto dei carabinieri è libera all’ Istituto Spallanzani dove parte del carico sarà spostato a Luca di Pratica di Mare prezzi tra Bruxelles e Londra c’è l’accordo della vigilia di Natale dopo una notte di negoziati svanisce l’incubo del nodi alla tutto quello che era stato promesso ai britannici con il referendum 2016 con le lezioni scorso anno è stato raggiunto con questo accordo ha commentato downing Street le autorità statunitensi hanno annunciato che i passeggeri in arrivo con voli da Regno Unito dovranno essere negativi è il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un buon natale dalla redazione da Francesco lì in studio è arrivato in Italia dal Belgio viaggiando in autostrada il primo carico di vaccini seiser ne ha dato notizia Rai News con immagini dal confine italiano del Brennero del furgone in marcia verso la capitale in mezzo e scortato da 3 auto dei carabinieri è libera all’ Istituto Spallanzani dove parte del carico sarà spostato a Luca di Pratica di Mare prezzi tra Bruxelles e Londra c’è l’accordo della vigilia di Natale dopo una notte di negoziati svanisce l’incubo del nodi alla tutto quello che era stato promesso ai britannici con il referendum 2016 con le lezioni scorso anno è stato raggiunto con questo accordo ha commentato downing Street le autorità statunitensi hanno annunciato che i passeggeri in arrivo con voli da Regno Unito dovranno essere negativi è il ...

