Uccide compagno di stanza con bombola di ossigeno: «Pregava troppo» (Di venerdì 25 dicembre 2020) Pregava troppo. Questo il motivo che ha spinto Jesse Martinez a Uccidere un uomo di 82 anni ricoverato per Covid nella sua stessa stanza. E’ successo nell’Antelope Valley Hospital di Lancaster, in California. LEGGI ANCHE: Usa, poliziotto Uccide afroamericano disarmato: proteste e indignazione L’uomo di 37 anni si sarebbe giustificato dicendo che il suo compagno di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020). Questo il motivo che ha spinto Jesse Martinez are un uomo di 82 anni ricoverato per Covid nella sua stessa. E’ successo nell’Antelope Valley Hospital di Lancaster, in California. LEGGI ANCHE: Usa, poliziottoafroamericano disarmato: proteste e indignazione L’uomo di 37 anni si sarebbe giustificato dicendo che il suodi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

luca79ind : ???????? Uccide il compagno di stanza ricoverato per Covid con una bombola di ossigeno: «Pregava troppo» - Pardolfo : Il Covid uccide Uccide il compagno di stanza ricoverato per Covid con una bombola di ossigeno: «Pregava troppo» - Gazzettino : Uccide il compagno di stanza ricoverato per Covid con una bombola di ossigeno: «Pregava troppo» - ilmessaggeroit : Uccide il compagno di stanza ricoverato per Covid con una bombola di ossigeno: «Pregava troppo» - Today_it : L'uomo che ha ucciso il compagno di stanza nel reparto Covid: ''Pregava sempre a voce alta''… -