Traffico Roma del 25-12-2020 ore 07 | 30

(Di venerdì 25 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari spostamenti consentiti solo per motivi di lavoro necessità e urgenza ma anche per un numero massimo di due sono ultra figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana chiuse le stazioni Castro Pretorio e Policlinico attivo servizio bus navetta MB 20 tra termini e Tiburtina per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità