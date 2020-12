Napoli | Emerson Palmieri primo obiettivo per gennaio | Insigne prova a convincerlo

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La catena di sinistra della Nazionale italiana, formata da Lorenzo, potrebbe riproporsi anche al. Il club azzurro, inatti, ha avuto dei contatti nelle ultime ore con gli intermediari di del terzino italo-brasiliano. Al momento, il club di De Laurentiis valuterebbe un eventuale acquisto del giocatore del Chelsea soltanto in prestito e il suo arrivo sarebbe strettamente legato a una cessione di Ghoulam. Ad ora Giuntoli e De Laurentiis stanno operando solo per cedere Milik e Llorente, ma se riuscissero a dismettere l’algerino prenderebbero al massimo un altro terzino.sarebbe il preferito. L’avventura con la maglia del Chelsea del calciatore non sta procedendo al meglio, come ...

I rebus legati a Mario Rui e Faouzi Ghoulam aprono a interessanti panorami di mercato per il Napoli, che non ha mai perso di vista la possibilità di inserire un terzino sinistro nei ...Nel frattempo le società avranno maggiore calma per stabilire le mosse per il futuro immediato, quello relativo al mercato di riparazione. Il Napoli, in tal senso, sta già lavor ...