Follia natalizia a Ercolano, infrangono il lockdown e danno vita a una megarissa (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Natale del lockdown, evidentemente, non stato rispettato alla lettera da tutti. Prevedibile che qualcuno infrangesse le limitazioni della normativa anticontagio. Decisamente meno ipotizzabile ci ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Natale del, evidentemente, non stato rispettato alla lettera da tutti. Prevedibile che qualcuno infrangesse le limitazioni della normativa anticontagio. Decisamente meno ipotizzabile ci ...

gabytIler : quest’anno sto davvero sforzandomi affinché questo natale sia come gli altri soprattutto per mia mamma amante alla… - manocheamarezza : Quindi ricapitolando, la FOLLIA natalizia non sarà diluita in una settimana ma sarà concentrata solo su oggi perché… - elena_scrive : @ScrivoArte2 Grazie per questo bellissimo Tweet che arricchisce l’attesa natalizia che Io amo alla follia e ovviame… -