Adua del Vesco e Dayane Mello "si lasciano"/ Sonia terzo incomodo: "Strade diverse.." (Di venerdì 25 dicembre 2020) Adua del Vesco e Dayane Mello "si lasciano" al Grande Fratello Vip 2020? Sonia Lorenzini terzo incomodo: "Strade diverse.." Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 25 dicembre 2020)del"si" al Grande Fratello Vip 2020?Lorenzini: ".."

_Sherbatsky__ : RT @TommyZstan: 'Ah ora voglio la clip dalla Salemi' is the new 'con tutte le cose che so fare uso Adua del Vesco per emergere ' Tommaso… - obvae_ : RT @TommyZstan: 'Ah ora voglio la clip dalla Salemi' is the new 'con tutte le cose che so fare uso Adua del Vesco per emergere ' Tommaso… - TommyZstan : 'Ah ora voglio la clip dalla Salemi' is the new 'con tutte le cose che so fare uso Adua del Vesco per emergere '… - Medea94184296 : @FeliceSalvati2 @Giovannid_22 Va beh dice pure Adua riferendosi a se stessa... questi sono gli effetti del prolungamento ???????? - 17_roxane : @juls________ Ma no, lui con Guenda ceta del materiale ma mon lhanno fatto vedere. Loro volevano che ci provasse co… -