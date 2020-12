Vigili del fuoco intervengono per una fuga di gas e l’abitazione esplode. Morto un uomo, la famiglia si salva per miracolo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Esplosione in una abitazione. Nella deflagrazione è Morto un 44enne, Gabriele Marsili, che in quel momento si trovava in casa. Sul posto sono intervenute due squadre del comando centrale. Inizialmente – hanno riferito gli stessi Vigili del fuoco – la chiamata era per una fuga di gas. Mentre i Vigili del fuoco stavano andando sul posto, è arrivata la segnalazione di un’esplosione. La vittima era nata a Città della Pieve, in provincia di Perugia. l’abitazione dove è avvenuta l’esplosione è una palazzina con un pian terreno e un primo piano in una zona rurale. L’interno la palazzina è andata completamente distrutta ma la struttura esterna ha resistito all’onda d’urto. Sono cadute ampie porzioni di intonaco a causa dell’esplosione ed è crollato anche il solaio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Esplosione in una abitazione. Nella deflagrazione èun 44enne, Gabriele Marsili, che in quel momento si trovava in casa. Sul posto sono intervenute due squadre del comando centrale. Inizialmente – hanno riferito gli stessidel– la chiamata era per unadi gas. Mentre idelstavano andando sul posto, è arrivata la segnalazione di un’esplosione. La vittima era nata a Città della Pieve, in provincia di Perugia.dove è avvenuta l’esplosione è una palazzina con un pian terreno e un primo piano in una zona rurale. L’interno la palazzina è andata completamente distrutta ma la struttura esterna ha resistito all’onda d’urto. Sono cadute ampie porzioni di intonaco a causa dell’esplosione ed è crollato anche il solaio. ...

albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - enpaonlus : Così i vigili del fuoco hanno salvato la cagnolina Carlotta caduta in un pozzo e l’hanno restituita a…… - emergenzavvf : 'Grazie Vigili del fuoco per ciò che fate” ci disse ad Amatrice dopo il terremoto. “Prego perché non lavoriate, per… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Domo, intervento dell’autoscala dei Vigili del Fuoco: tegole pericolanti sul viale - vco24news : Domo, intervento dell’autoscala dei Vigili del Fuoco: tegole pericolanti sul viale -

Ultime Notizie dalla rete : Vigili del Dai Vigili del fuoco di Pisa tre mezzi antincendio diretti in Senegal PisaToday Domo, intervento dell’autoscala dei Vigili del Fuoco: tegole pericolanti sul viale

DOMODOSSOLA -24-12-2020-- Traffico bloccato martedì mattina in corso Ferraris, per un intervento dei vigili del fuoco chiamati per alcune tegole pericolanti. E' stato necessario l’intervento dell ...

Coronavirus a Bergamo: mascherine e striscioni in dono al Papa Giovanni

Sorpresa nell’hangar base dell’eliambulanza presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove ha sede il 118 e l’associazione Mauro Signore Bergamo Elisoccorso che, in dono, ha ricevuto 10.000 mascherin ...

DOMODOSSOLA -24-12-2020-- Traffico bloccato martedì mattina in corso Ferraris, per un intervento dei vigili del fuoco chiamati per alcune tegole pericolanti. E' stato necessario l’intervento dell ...Sorpresa nell’hangar base dell’eliambulanza presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove ha sede il 118 e l’associazione Mauro Signore Bergamo Elisoccorso che, in dono, ha ricevuto 10.000 mascherin ...