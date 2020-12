Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)DEL 24 DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A24-TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE CON SBANDAMENTO DI UN’AUTOVETTURA SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE,; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA INVECE CODE SULLA BRACCIANESE, NEI PRESSI DI OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI; SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE I TRATTI INTERESSATI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-ORTE-ANCONA, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO TRA SPOLETO E CAMPELLO, DAL 28 AL 30 DICEMBRE IL SERVIZIO SARA’ SOSPESO E RIPROGRAMMATO: RIPERCUSSIONI SUI TRENI INTERVITY A LUNGA PERCORRENZA ...