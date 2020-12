Vi racconto il mio amico Demirtas, il combattente per la libertà più temuto da Erdogan (Di giovedì 24 dicembre 2020) Quando era l'astro nascente della politica turca, per Left scrissi questo ritratto di Salahattin Demirtas, frutto di una conoscenza diretta e di un prezioso scambio epistolare. Quel ritratto, cinque ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 dicembre 2020) Quando era l'astro nascente della politica turca, per Left scrissi questo ritratto di Salahattin, frutto di una conoscenza diretta e di un prezioso scambio epistolare. Quel ritratto, cinque ...

