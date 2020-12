The Last of Us, Skyrim e una marea di titoli in uno splendido 'museo' dedicato ai menu di gioco (Di giovedì 24 dicembre 2020) Se siete tra quelli che apprezzano tutto in un gioco - e con tutto intendiamo anche i menu iniziali- allora questa notizia fa per voi. L'artista senior dell'interfaccia utente Edd Coates di Double Eleven ha creato un sito Web che racchiude un database dedicato ai menu e alle varie IU di tantissimi giochi. Il database è stato aperto all'inizio di questo mese e ha già ricevuto moltissime visite. Finora, il database include oltre 12.000 screenshot di 339 giochi. E' possibile cercare un gioco particolare o un gruppo di screenshot nel dettaglio. Potete persino filtrare in base a determinati elementi di design visivo come i menu realizzati per assomigliare al legno o alla carta, oppure esempi di menu radiali e ancora molto altro. È un progetto abbastanza accurato e anche ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 dicembre 2020) Se siete tra quelli che apprezzano tutto in un- e con tutto intendiamo anche iiniziali- allora questa notizia fa per voi. L'artista senior dell'interfaccia utente Edd Coates di Double Eleven ha creato un sito Web che racchiude un databaseaie alle varie IU di tantissimi giochi. Il database è stato aperto all'inizio di questo mese e ha già ricevuto moltissime visite. Finora, il database include oltre 12.000 screenshot di 339 giochi. E' possibile cercare unparticolare o un gruppo di screenshot nel dettaglio. Potete persino filtrare in base a determinati elementi di design visivo come irealizzati per assomigliare al legno o alla carta, oppure esempi diradiali e ancora molto altro. È un progetto abbastanza accurato e anche ...

