Tanti auguri ai lettori di Corner. Cosa chiediamo a Babbo Natale? Un giretto in più a Bergamo, fuori stagione... (Di venerdì 25 dicembre 2020) Carissimo Babbo Natale, poco fa, verso ora di cena, sulla città dove vivo piovigginava piano. Scantonavano ombre silenziose e rade. Sembrava che già fossero in vigore le restrizioni draconiane che da domani ci chiuderanno in casa. Ho ripensato un verso … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Carissimo, poco fa, verso ora di cena, sulla città dove vivo piovigginava piano. Scantonavano ombre silenziose e rade. Sembrava che già fossero in vigore le restrizioni draconiane che da domani ci chiuderanno in casa. Ho ripensato un verso …

Capezzone : Con tanti saluti a quelli secondo cui #Brexit non si sarebbe mai realizzata. Auguri e complimenti ai britannici, ch… - Inter : ?? | AUGURI Tanti auguri di Buon Natale da parte di tutti i giocatori e le giocatrici dell'Inter! #InterXmas - TizianoFerro : Me l’avete chiesta in tanti, tante volte. Più che mai quest’anno: gli amori della mia vita. Auguri! Merry Christmas… - Federic53678779 : @isabellamisceo @MetaErmal Tanti Auguri di Buon Natale ??????? - Lazime19 : Ancora che parlate di certezze da parte di Elisabetta? Quali certezze vorreste da parte sua? L'unica certezza che… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti auguri Tanti Auguri e un grazie a tutti i nostri Lettori Superando.it Natale speciale per Skriniar, gli auguri a tutti arrivano dai social

(Fcinternews.it) Antonio Conte e l'Inter restano secondi, ma non si fermano. Non è certo la formazione che esprime la manovra più fluida e armoniosa, eppure trova tanti modi diversi per conquistare i ...

Gli auguri di Natale del Sindaco di Giovinazzo

Il Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha rivolto un pensiero alla cittadinanza alla Vigilia di Natale. Pensiero che vi proponiamo subito dopo la mezzanotte di questo Natale così anomalo. La foto ...

(Fcinternews.it) Antonio Conte e l'Inter restano secondi, ma non si fermano. Non è certo la formazione che esprime la manovra più fluida e armoniosa, eppure trova tanti modi diversi per conquistare i ...Il Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha rivolto un pensiero alla cittadinanza alla Vigilia di Natale. Pensiero che vi proponiamo subito dopo la mezzanotte di questo Natale così anomalo. La foto ...