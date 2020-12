Rally del Bitcoin, in un anno triplicato il valore (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – La valuta digitale quest’anno ha triplicato il prezzo ed il suo trend rialzista è destinato a continuare nel lungo termine. Il Bitcoin ha raggiunto il suo primo record dell’anno, a dicembre, ed ha continuato a salire scambiando oltre 24.200 dollari. Il prossimo anno potrebbe fare da spartiacque consacrando la criptovaluta quale nuovo asset rifugio, in alternativa all’oro, in una fase in cui le banche centrali mantengono politiche fortemente espansive. Quel che fa pensare che il Bitcoin abbia finalmente raggiunto una certa fase di maturità è l’interesse degli istituzionali, anche i più scettici come Ray Dalio, Fondatore di Bridgewater, che ha mostrato qualche apertura nei confronti della criptovaluta, seguendo Warren Buffett, fondatore di Berkshire Hathaway, che si è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – La valuta digitale quest’hail prezzo ed il suo trend rialzista è destinato a continuare nel lungo termine. Ilha raggiunto il suo primo record dell’, a dicembre, ed ha continuato a salire scambiando oltre 24.200 dollari. Il prossimopotrebbe fare da spartiacque consacrando la criptovaluta quale nuovo asset rifugio, in alternativa all’oro, in una fase in cui le banche centrali mantengono politiche fortemente espansive. Quel che fa pensare che ilabbia finalmente raggiunto una certa fase di maturità è l’interesse degli istituzionali, anche i più scettici come Ray Dalio, Fondatore di Bridgewater, che ha mostrato qualche apertura nei confronti della criptovaluta, seguendo Warren Buffett, fondatore di Berkshire Hathaway, che si è ...

ahabello : @Vafankulu_Euru @FAFBulldog ????????Li abbiamo sverniciati un'altra volta! Io ho una foto in b/n del rally...al moment… - ImpieriFilippo : RT @TweetByWire: Rally Montecarlo senza spettatori lungo le speciale, arriva la conferma purtroppo. E non è escluso che l'evento salti del… - TweetByWire : Rally Montecarlo senza spettatori lungo le speciale, arriva la conferma purtroppo. E non è escluso che l'evento sal… - rallyssimo : Una bella storia che vale sempre la pena rileggere... - ercolinux : RT @TheRockTrading: #Litecoin (#LTC), dopo le ottime performance, perde un 15%. Andiamo a riepilogarne gli ultimi movimenti di mercato, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Rally del Rally del Bitcoin, in un anno triplicato il valore Il Messaggero Fantic Motor Caballero 500 Rally 4t (2019 - 21) nuova a Calcinato

Annuncio vendita Fantic Motor Caballero 500 Rally 4t (2019 - 21) nuova a Calcinato, Brescia - 8246712 - nella sezione Moto nuove di Moto.it ...

Rally del Bitcoin, in un anno triplicato il valore

(Teleborsa) – La valuta digitale quest’anno ha triplicato il prezzo ed il suo trend rialzista è destinato a continuare nel lungo termine. Il Bitcoin ha raggiunto il suo primo record ...

Annuncio vendita Fantic Motor Caballero 500 Rally 4t (2019 - 21) nuova a Calcinato, Brescia - 8246712 - nella sezione Moto nuove di Moto.it ...(Teleborsa) – La valuta digitale quest’anno ha triplicato il prezzo ed il suo trend rialzista è destinato a continuare nel lungo termine. Il Bitcoin ha raggiunto il suo primo record ...