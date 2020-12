Natale, le regole per pranzi e cene: “Un infetto contagia in media il 30% dei familiari” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che gli eventi di massa siano pericolosi è assodato. Ma anche le riunioni tra poche persone non sono prive di rischi, anzi. Un rapporto dell’Oms dello scorso febbraio indicava che almeno in due province cinesi il virus si era propagato nell’85% dei casi all’interno delle famiglie, e uno studio cinese ha stabilito che una persona infetta contagia in media il 30% dei familiari. Lo ricorda sulla rivista scientifica Nature Stefania Boccia, ordinario di Igiene all’Università Cattolica, campus di Roma. La stagione invernale è la più rischiosa sia perché il virus si diffonde più facilmente per via aerea (col clima caldo e umido dell’estate le particelle virali tendono a cadere più rapidamente a terra), sia perché la gente passa più tempo al chiuso. “Per questo – spiega Stefania Boccia, autrice anche di un articolo pubblicato su Frontiers of ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che gli eventi di massa siano pericolosi è assodato. Ma anche le riunioni tra poche persone non sono prive di rischi, anzi. Un rapporto dell’Oms dello scorso febbraio indicava che almeno in due province cinesi il virus si era propagato nell’85% dei casi all’interno delle famiglie, e uno studio cinese ha stabilito che una persona infettainil 30% dei. Lo ricorda sulla rivista scientifica Nature Stefania Boccia, ordinario di Igiene all’Università Cattolica, campus di Roma. La stagione invernale è la più rischiosa sia perché il virus si diffonde più facilmente per via aerea (col clima caldo e umido dell’estate le particelle virali tendono a cadere più rapidamente a terra), sia perché la gente passa più tempo al chiuso. “Per questo – spiega Stefania Boccia, autrice anche di un articolo pubblicato su Frontiers of ...

