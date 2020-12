Jo Squillo vola alle Maldive per Natale | scoppia la polemica | “Non si può uscire dal Comune | lei esce dal continente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Non si puòdal, ma leidal”. Joperla. È stata la stessa cantante ad annunciare ai suoi followers la partenza con un video pubblicato su Instagram e girato in aeroporto, poco prima di imbarcarsi: “A me non piace ilma non ditelo a nessuno”, dice Jo. In molti però, hanno trovato fuoriluogo il suo viaggio, sia per le restrizioni anti-Covid rafforzate proprio in questo periodo per cercare di contenere i contagi, sia per la difficile situazione che il mondo sta vivendo. “In questo periodo è di cattivo gusto”, le scrivono in molti. E ancora: “Le regole devono seguirle solo i ...