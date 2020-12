Il piano del Viminale per vigilare sul lockdown di Natale. Lamorgese: «I controlli saranno severi, evitiamo gli errori dell’estate» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con l’Italia in zona rossa durante il periodo natalizio, il Viminale è pronto a intensificare da oggi, 24 dicembre, i controlli nelle città e sulle vie di collegamento. Sono circa 70 mila i membri delle forze dell’ordine – carabinieri, finanzieri, vigili urbani e militari dell’Esercito – che avranno il compito di far rispettare le regole del nuovo lockdown. Stando a quanto dichiarato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in un’intervista a Il Messaggero sono allo studio i piani per presidiare i principali nodi di scambio e gli ingressi delle linee metropolitane. Sotto la lente del Viminale, soprattutto le grandi aree metropolitane come Roma, Napoli e Milano. L’obiettivo, spiega Lamorgese, è «indirizzare gli utenti verso i mezzi di superficie e scongiurare gli assembramenti ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con l’Italia in zona rossa durante il periodo natalizio, ilè pronto a intensificare da oggi, 24 dicembre, inelle città e sulle vie di collegamento. Sono circa 70 mila i membri delle forze dell’ordine – carabinieri, finanzieri, vigili urbani e militari dell’Esercito – che avranno il compito di far rispettare le regole del nuovo. Stando a quanto dichiarato dalla ministra dell’Interno Lucianain un’intervista a Il Messaggero sono allo studio i piani per presidiare i principali nodi di scambio e gli ingressi delle linee metropolitane. Sotto la lente del, soprattutto le grandi aree metropolitane come Roma, Napoli e Milano. L’obiettivo, spiega, è «indirizzare gli utenti verso i mezzi di superficie e scongiurare gli assembramenti ...

Ultime Notizie dalla rete : piano del 3975 del 23-12-2020 - Turismo: posizione sul piano di promozione 2020 - Regioni.it Regioni.it Il regolare esercizio fisico è essenziale per stare bene: le nuove linee guida dell’OMS

Mai come ora la salute è in vetta alla lista delle priorità di tutti e le nuove linee guida dell'OMS ribadiscono l'importanza dell'esercizio fisico.

Via libera unanime al bilancio di previsione 2021-2023 del Parco

(Mantova, 24 Dic 20) Con l' approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), il Parco del Mincio incrementa gli impegni sul fronte delle ...

