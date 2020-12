Il Natale per i familiari delle vittime di Covid: 'Sarà una festa in bianco e nero' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà un Natale diverso, sicuramente più triste, quello che passeranno le persone che hanno perso un caro a causa del Coronavirus. Lo racconta Manuela D'Alessandro sull'Agi.it. "Ti ho comprato una stella di Natale: è lì, davanti alla tua foto, adoravi tanto questa pianta". Alex, 36 anni, per la mamma Wanda di 75. "Non è Natale per me, ma la tavola la apparecchio come ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 dicembre 2020)undiverso, sicuramente più triste, quello che passeranno le persone che hanno perso un caro a causa del Coronavirus. Lo racconta Manuela D'Alessandro sull'Agi.it. "Ti ho comprato una stella di: è lì, davanti alla tua foto, adoravi tanto questa pianta". Alex, 36 anni, per la mamma Wanda di 75. "Non èper me, ma la tavola la apparecchio come ...

