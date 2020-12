Figc | Gravina stila il bilancio del 2020 | “Momenti difficili | non si capiva l’importanza del calcio”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente dellaGabrieleha concesso una lunga intervista a Sky perre una sorta didi questoche giunge al termine. Un anno ovviamente molto difficile, come conferma lo stesso numero uno delitaliano: “Credo di aver svolto il mio ruolo con grande responsabilità e coscienza, ma io non ho salvato nulla – spiega– Ho chiesto aiuto a chiunque avesse a cuore il futuro delitaliano, è stato un alternarsi didi sconforto edi speranza perchè spesso ho pensato alle possibili conseguenze che avrebbe avuto la sospensione del campionato e soprattutto di quello di Serie A.” “Ci sono statiparticolarmente...

Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dopo un anno molto difficile in cui si è dovuto far fronte all’emergenza Covid: “Sono state tante, sono state ...Calcio, il presidente della Figc Gabriele Gravina stila il bilancio del 2020: "Momenti positivi e negativi, non si capiva l'importanza del calcio" ...