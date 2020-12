F1, Pierre Gasly: “All’inizio pensavo che la stagione sarebbe stata difficile, ma la partenza ritardata della stagione ci ha favorito” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Pierre Gasly è stato indubbiamente uno dei piloti migliori della griglia in questo 2020, come dimostra il clamoroso trionfo di Monza ed il 10° posto finale nel Mondiale piloti nonostante una macchina che si è rivelata di fatto la settima forza del campionato. Il francese dell’AlphaTauri si è reso protagonista di un’annata brillante, guadagnandosi la riconferma per la prossima stagione al fianco di un nuovo compagno di squadra, il rookie giapponese Yuki Tsunoda. “Devo ammettere che, All’inizio dell’anno, pensavo che la stagione sarebbe stata molto più difficile di quanto non sia stata alla fine – rivela Gasly (fonte: Corriere dello Sport) – Durante i ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020)è stato indubbiamente uno dei piloti migliorigriglia in questo 2020, come dimostra il clamoroso trionfo di Monza ed il 10° posto finale nel Mondiale piloti nonostante una macchina che si è rivelata di fatto la settima forza del campionato. Il francese dell’AlphaTauri si è reso protagonista di un’annata brillante, guadagnandosi la riconferma per la prossimaal fianco di un nuovo compagno di squadra, il rookie giapponese Yuki Tsunoda. “Devo ammettere che,dell’anno,che lamolto piùdi quanto non siaalla fine – rivela(fonte: Corriere dello Sport) – Durante i ...

