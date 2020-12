Charlene di Monaco | i gemelli e gli altri | le cartoline di Natale dei reali più belle di sempre

(Di giovedì 24 dicembre 2020) I reali di tutto il mondo continuano a portare avanti la tradizione delle Royal Christmas Cards, introdotta almeno in Inghilterra dalla regina Victoria, che a metà Ottocento aveva voluto mettere in posa la famiglia (reale) intorno all’albero di Natale. Da allora i Windsor non ne fanno a meno, per ringraziare conoscenti, amici e tutti coloro che inviano a Palazzo un biglietto di auguri. E tutti gli altri royals li seguono a ruota.

Le palline color oro attaccate ai rami dell’abete tornano, invece, nella dolcissima card di auguri dei gemelli di Monaco. I biondissimi Jacques e Gabriella in versione natalizia sono bellissimi.Dicembre è anche tempo di foto di Natale. Certo, quest'anno sono al massimo foto di famiglia in formazione rigorosamente ristretta, ma questo non è un buon motivo per dire no alla tradizione e privare ...