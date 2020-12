Calcio femminile, la FIFA approva il nuovo sistema di qualificazione per i Mondiali 2023 a 32 squadre (Di giovedì 24 dicembre 2020) La FIFA ha approvato ed ufficializzato quest’oggi il nuovo sistema di qualificazione per il prossimo Campionato Mondiale di Calcio femminile, in programma dal 10 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. La prossima rassegna iridata sarà la prima con il nuovo format a 32 squadre (nel 2019 erano 24), eguagliando così il numero di Paesi impegnati nella fase finale dei Mondiali di Calcio maschile (che dal 2026 passeranno però a 48). I due Paesi ospitanti, Australia e Nuova Zelanda, sono qualificati d’ufficio per la manifestazione, mentre gli altri 30 pass verranno messi in palio nei prossimi due anni tramite le varie qualificazioni continentali e globali. L’Europa avrà a ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lahato ed ufficializzato quest’oggi ildiper il prossimo Campionato Mondiale di, in programma dal 10 luglio al 20 agostoin Australia e Nuova Zelanda. La prossima rassegna iridata sarà la prima con ilformat a 32(nel 2019 erano 24), eguagliando così il numero di Paesi impegnati nella fase finale deidimaschile (che dal 2026 passeranno però a 48). I due Paesi ospitanti, Australia e Nuova Zelanda, sono qualificati d’ufficio per la manifestazione, mentre gli altri 30 pass verranno messi in palio nei prossimi due anni tramite le varie qualificazioni continentali e globali. L’Europa avrà a ...

La FIFA ha approvato ed ufficializzato quest'oggi il nuovo sistema di qualificazione per il prossimo Campionato Mondiale di calcio femminile, in programma dal 10 luglio al 20 agosto 2023 in Australia ...

