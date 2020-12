Variante, il virologo Palù: 'Allarme eccessivo, i vaccini Pfizer e Moderna sono sicuri' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Troppo Allarme. 'Sia il vaccino della Pfizer che quello di Moderna garantiscono una immunità sterilizzante'. Lo dice il professor , virologo, consulente della Regione Veneto e presidente dell'Aifa. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Troppo. 'Sia il vaccino dellache quello digarantiscono una immunità sterilizzante'. Lo dice il professor ,, consulente della Regione Veneto e presidente dell'Aifa. ...

Se la variante "si sta davvero replicando o crescendo meglio nei bambini, potrebbe avere un effetto a catena sulla diffusione del virus nell'intera popolazione britannica", ha detto sempre a Skynews ...

Palù: vaccini Pfizer e Moderna danno immunità sterilizzante

Siginifica che non solo proteggono dagli effetti più gravi ma impediscono anche a un soggetto di contagiarne altri ...

