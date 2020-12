Vaccini, in campo l'esercito (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il V-Day europeo si avvicina e domenica prossima l'Italia partirà con le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer. Provenienti dal Belgio, faranno scalo allo Spallanzani di Roma dove verranno stoccate per ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il V-Day europeo si avvicina e domenica prossima l'Italia partirà con le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer. Provenienti dal Belgio, faranno scalo allo Spallanzani di Roma dove verranno stoccate per ...

Il V-Day europeo si avvicina e domenica prossima l'Italia partirà con le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer. Provenienti dal Belgio, faranno scalo allo Spallanzani di Roma dove verranno ...

Covid-19, le nanoparticelle del vaccino potrebbero causare reazioni avverse

I vaccini a mRna come quello di Pfizer e di Moderna contengono nanoparticelle ricoperte di Peg, una sostanza utilizzata anche in altri prodotti farmaceutici e cosmetici, contro cui talvolta l’organism ...

