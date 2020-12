Strage di Viareggio | rubata la Madonna della Casina dei ricordi Lo sgomento dell’assessore Baccelli

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'assessore ai trasporti, urbanistica e infrastrutture, Stefano, commenta il furto di una statuanel giardinodei, il memoriale che in via Ponchielli, a, ricorda la terribile notte del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone