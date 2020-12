Sondaggi elettorali Bidimedia: Pd e Lega divisi da soli 9 decimi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lega e Pd sono distanziati da meno di un punto percentuale. A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi elettorali Bidimedia realizzati il 19 dicembre 2020. Secondo l’indagine, il Carroccio ha perso nell’ultimo mese l’1,1% calando al 22,9%. Nello stesso periodo, il Pd ha registrato una flessione dello 0,1% attestandosi al 22%. I voti persi per strada dalla Lega vengono raccolti in parte da Fratelli d’Italia che cresce dello 0,8% al 16,8% e in parte da Forza Italia che stampa un netto 7% (+0,2%). Complice la leggera crescita di Cambiamo, l’area di centrodestra non subisce cali di consenso. Il Movimento 5 Stelle, invece, continua a perdere voti. I Cinque Stelle lasciano sul campo quasi un punto percentuale e scivolano al 12,7%. Stabili le altre due forze politiche che sostengono il governo Conte: Italia ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020)e Pd sono distanziati da meno di un punto percentuale. A sostenerlo sono gli ultimirealizzati il 19 dicembre 2020. Secondo l’indagine, il Carroccio ha perso nell’ultimo mese l’1,1% calando al 22,9%. Nello stesso periodo, il Pd ha registrato una flessione dello 0,1% attestandosi al 22%. I voti persi per strada dallavengono raccolti in parte da Fratelli d’Italia che cresce dello 0,8% al 16,8% e in parte da Forza Italia che stampa un netto 7% (+0,2%). Complice la leggera crescita di Cambiamo, l’area di centrodestra non subisce cali di consenso. Il Movimento 5 Stelle, invece, continua a perdere voti. I Cinque Stelle lasciano sul campo quasi un punto percentuale e scivolano al 12,7%. Stabili le altre due forze politiche che sostengono il governo Conte: Italia ...

