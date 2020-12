Smart working, Recovery Fund e vaccino. La road map di Tiziano Treu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La pandemia ha polverizzato interi settori dell’economia, dell’industria e riscritto il perimetro di numerosi mercati, a cominciare dal lavoro. Eppure, dice a Formiche.net Tiziano Treu, economista, presidente del Cnel ed ex ministro del Lavoro nei governi Prodi e Dini, i grandi cambiamenti possono avere un loro senso storico. Treu, nel 2020 abbiamo imparato a conoscere e a convivere con il lavoro da remoto, il cosiddetto Smart working. Il mercato del lavoro è cambiato per sempre? Il lavoro nel 2020 non lo si può giudicare in modo normale, perché c’è una pandemia che ha colpito tutto il mondo e in modo drammatico, senza precedenti. In questo periodo molti fenomeni hanno subito una forte accelerazione, a cominciare dal lavoro da remoto. Il quale ha permesso, inutile nasconderlo, la prosecuzione del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La pandemia ha polverizzato interi settori dell’economia, dell’industria e riscritto il perimetro di numerosi mercati, a cominciare dal lavoro. Eppure, dice a Formiche.net, economista, presidente del Cnel ed ex ministro del Lavoro nei governi Prodi e Dini, i grandi cambiamenti possono avere un loro senso storico., nel 2020 abbiamo imparato a conoscere e a convivere con il lavoro da remoto, il cosiddetto. Il mercato del lavoro è cambiato per sempre? Il lavoro nel 2020 non lo si può giudicare in modo normale, perché c’è una pandemia che ha colpito tutto il mondo e in modo drammatico, senza precedenti. In questo periodo molti fenomeni hanno subito una forte accelerazione, a cominciare dal lavoro da remoto. Il quale ha permesso, inutile nasconderlo, la prosecuzione del ...

