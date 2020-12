Roma-Cagliari 3-2 | Karsdorp | “Buona reazione dopo il ko con l’Atalanta”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Abbiamo giocato un gran primo tempo contro. Nella ripresa le cose sono andate male. Oggi siamo riusciti a reagire. Si può sempre migliorare ma quel che contano sono i tre punti”. Queste le dichiarazioni di Rick, autore dell’assist per il gol di Dzeko nel 3-2 inflitto dallaal. All’Olimpico l’olandese sigla il terzo assist stagionale in campionato: “Non importa chi fa l’ultimo passaggio ma solo la vittoria – spiega l’ex Feyenoord ai microfoni di Dazn – Sto dimostrando il mio valore e il motivo che ha spinto laad acquistarmi qualche anno fa”. Poi sugli obiettivi stagionali: “Vincere ogni partita è facile a dirsi ma difficile da mettere in pratica. Dobbiamo continuare così, ora ci godiamo qualche giorno di riposo”, ha concluso. SportFace.