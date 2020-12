Roma-Cagliari 3-2 | giallorossi al terzo posto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 24 dicembre 2020)3-2. All’Olimpico i, nella gara valida per la 14° giornata di Serie A, rifilano un tris alla squadra di Di Francesco. Decidono il match le reti di Vereout, Dzeko e Mancini. Doppietta di Joao Pedro per il. Fonseca opta per Critstante centrale e Bruno Peres sulla sinistra. Davanti Pedro e Mkhitaryan agiscono alle spalle di Dzeko. L’allenatore delschiera Nandez insieme a Lykoggiannis a supporto dell’unica punta Simeone, mentre sulla trequarti Joao Pedro vince il ballottaggio con Pereiro. Cos’è successo nel primo tempo? I padroni di casa sbloccano la partita all’11’ con Veretout che calcia di prima intenzione e supera Cragno. 1-0. Al 23? laè ancora pericolosa con Pedro, ma trova la pronta risposta in tuffo del portiere del ...