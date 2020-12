Palermo-Bari, Frattali: “C’è rammarico, dovevamo chiuderla prima. Lucca? Posso solo fargli i complimenti” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Palermo frena il Bari: al "Renzo Barbera" la sfida tra rosanero e biancorossi si chiude sull'1-1.Crivello applaude il Palermo: “Questa classifica non ci si addice, sarà un 2021 diverso. Episodio Odjer? Non Posso giudicare”I pugliesi si sono portati in vantaggio al 45' del primo tempo grazie a una rete di D'Ursi che ha insaccato da posizione ravvicinata, il pari del Palermo è firmato da una splendida punizione di Lorenzo Lucca. Il portiere dei Galletti, Gigi Frattali, al termine del match ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TeleBari.Boscaglia: “Il Palermo non gioca con un regista per una ragione. Oggi con il Bari abbiamo dimostrato una cosa”"Lucca ha fatto un gran gol, il classico tiro della ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilfrena il: al "Renzo Barbera" la sfida tra rosanero e biancorossi si chiude sull'1-1.Crivello applaude il: “Questa classifica non ci si addice, sarà un 2021 diverso. Episodio Odjer? Nongiudicare”I pugliesi si sono portati in vantaggio al 45' del primo tempo grazie a una rete di D'Ursi che ha insaccato da posizione ravvicinata, il pari delè firmato da una splendida punizione di Lorenzo. Il portiere dei Galletti, Gigi, al termine del match ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tele.Boscaglia: “Ilnon gioca con un regista per una ragione. Oggi con ilabbiamo dimostrato una cosa”"ha fatto un gran gol, il classico tiro della ...

WiAnselmo : #Palermo-#Bari, Frattali: 'C'è rammarico, dovevamo chiuderla prima. Lucca? Posso solo fargli i complimenti'… - Mediagol : #Palermo-#Bari, Frattali: 'C'è rammarico, dovevamo chiuderla prima. Lucca? Posso solo fargli i complimenti'… - LaGazzettaWeb : Palermo-Bari termina in pareggio 1-1: biancorossi raggiunti nel finale - chicco288 : RT @Mediagol: Boscaglia: 'Squadra in costruzione, gol del Bari come un colpo di flipper. Episodio Odjer? Ecco cosa è successo' https://t.co… - chicco288 : RT @Mediagol: LE #Pagelle DI #Palermo-#Bari 1-1. Rosa sotto ma Lucca la pareggia col tiro della tigre di Mark Lenders -