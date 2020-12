Milan-Lazio 3-2: tutte le emozioni del match di San Siro | VIDEO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milan-Lazio ULTIME VIDEO NEWS - Theo Hernández, al 92', ha deciso un intenso, bellissimo Milan-Lazio a 'San Siro'. Le immagini più belle della partita Milan-Lazio 3-2: tutte le emozioni del match di San Siro VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 dicembre 2020)ULTIMENEWS - Theo Hernández, al 92', ha deciso un intenso, bellissimoa 'San'. Le immagini più belle della partita3-2:ledeldi SanPianeta

AntoVitiello : La carica della #CurvaSud del #Milan prima della sfida contro la Lazio a #SanSiro, ultima del 2020 prima della sost… - AntoVitiello : Natale in vetta solitaria. Il Milan batte la Lazio e chiude il 2020 in testa alla classifica. Ancora una volta… - SkySport : MILAN-LAZIO 3-2 Risultato finale ? ? #Rebic (10') ? rig. #Calhanoglu (15') ? #LuisAlberto (28') ? #Immobile (59')… - cosoblu : @Torrenapoli1 Penso che siamo decisamente tagliato fuori per lo scudetto,non per la distanza ma per la consistenza… - enrikopinna : @Gazzetta_it Oltre i due tiri (uno su rigore) in porta e il palleggio, cos’altro ha fatto la Lazio in più del Milan? -