Marika, chi è la ragazza simbolo della trasmissione “Le Iene” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’incredibile storia del viaggio di Marika: chi è la ragazza simbolo della trasmissione “Le Iene”, la dedica speciale di Emma Marrone. (screenshot video)Abbiamo imparato a conoscere Marika, una ragazza disabile che ha sempre avuto il sogno di andare in moto, qualche mese fa. Grazie all’impegno di Simone Zignoli, un motociclista solitario che avevamo già conosciuto con la storia di Natan e la sua battaglia contro la droga, quel sogno si è realizzato. Artefice di tutto questo è stato Matteo Viviani, inviato della trasmissione televisiva ‘Le Iene’. La storia della giovane disabile è diventata un vero e proprio simbolo della trasmissione. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’incredibile storia del viaggio di: chi è la“Le”, la dedica speciale di Emma Marrone. (screenshot video)Abbiamo imparato a conoscere, unadisabile che ha sempre avuto il sogno di andare in moto, qualche mese fa. Grazie all’impegno di Simone Zignoli, un motociclista solitario che avevamo già conosciuto con la storia di Natan e la sua battaglia contro la droga, quel sogno si è realizzato. Artefice di tutto questo è stato Matteo Viviani, inviatotelevisiva ‘Le’. La storiagiovane disabile è diventata un vero e proprio. ...

DonnaGlamour : Chi è Marika: la storia della giovane con tetraparesi spastica distonica - davide86971596 : @marikafruscio10 cara Marika non ti domandare dove porta la strada tu seguila anche in questo periodo particolare l… - ashtronzx : Marika se mi fai capire chi è ti giuro che è l’ultimo babbo natale segreto a cui parteciperò - Marika_Amberle : @_badvisions stanno cercando a vicenda! Questo confronto cuore a cuore per quanto può essere bello perde la drammat… - cicero_marika : Oh ragà ma BASTA con sti veterani! Va bene preservarli, ma chi se lo merita però! Cioè siccome è veterano ci teniam… -