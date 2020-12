LIVE Perugia-Civitanova 2-3, Superlega volley in DIRETTA: la Lube vince e accorcia le distanze in classifica! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH LA DIRETTA LIVE DI MODENA-VERONA Presentazione del match 20:36 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:35 Vittoria di carattere per la Lube, che guadagna un punticino rispetto alla Sir e si porta a 7 lunghezze di distanza. 12-15 Finisce con un primo tempo di Simon. 12-14 Esce il servizio di Rychlicki. 11-14 Murone di Simon su Ter Horst, tre match-point. 11-13 Ennesimo mani-out di Leal. 11-12 Ace di Leon, time-out per la Lube. 10-12 Diagonale profonda di Leon. 9-12 Ace di Falaschi, la Lube prende il largo. 9-11 Diagonale di Leal nei tre metri! 9-10 Non passa la battuta di Juantorena. 8-10 Leal sfonda sulle mani del muro, break ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH LADI MODENA-VERONA Presentazione del match 20:36 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:35 Vittoria di carattere per la, che guadagna un punticino rispetto alla Sir e si porta a 7 lunghezze di distanza. 12-15 Finisce con un primo tempo di Simon. 12-14 Esce il servizio di Rychlicki. 11-14 Murone di Simon su Ter Horst, tre match-point. 11-13 Ennesimo mani-out di Leal. 11-12 Ace di Leon, time-out per la. 10-12 Diagonale profonda di Leon. 9-12 Ace di Falaschi, laprende il largo. 9-11 Diagonale di Leal nei tre metri! 9-10 Non passa la battuta di Juantorena. 8-10 Leal sfonda sulle mani del muro, break ...

