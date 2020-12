LIVE Milan-Lazio 2-1, DIRETTA Serie A calcio: Luis Alberto accorcia dopo i sigilli di Rebic e Calhanoglu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 Prima frazione di gioco davvero intenso dall’inizio alla fine. La squadra di Pioli comincia bene, incanalando la partita con due gol nei primi 17 minuti. Nella seconda parte di tempo è la formazione di Inzaghi a prendere il monopolio del gioco: una reazione che porta al gol di Luis Alberto dopo il rigore fallito da Immobile e da una spinta offensiva continua negli ultimi minuti. FINISCE IL PRIMO TEMPO! 2-1 Milan IN UNA PARTITA BELLISSIMA. 45+2? Pallone in profondità di Luiz Felipe a cercare Immobile: Krunic mette il corpo davanti e l’attaccante della Lazio lo travolge. Punizione Milan che negli ultimi minuti ha sofferto meno le avanzate dei ragazzi di Inzaghi. 45? Quattro minuti di recupero per il doppio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41 Prima frazione di gioco davvero intenso dall’inizio alla fine. La squadra di Pioli comincia bene, incanalando la partita con due gol nei primi 17 minuti. Nella seconda parte di tempo è la formazione di Inzaghi a prendere il monopolio del gioco: una reazione che porta al gol diil rigore fallito da Immobile e da una spinta offensiva continua negli ultimi minuti. FINISCE IL PRIMO TEMPO! 2-1IN UNA PARTITA BELLISSIMA. 45+2? Pallone in profondità di Luiz Felipe a cercare Immobile: Krunic mette il corpo davanti e l’attaccante dellalo travolge. Punizioneche negli ultimi minuti ha sofferto meno le avanzate dei ragazzi di Inzaghi. 45? Quattro minuti di recupero per il doppio ...

FrendJustin : RT @FrendJustin: RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? - FrendJustin : RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? - Manches79390991 : RT @Manches79390991: RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? - Manches79390991 : RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? - JohnHan64381289 : RT @JohnHan64381289: RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? -