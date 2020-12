Le fedi giuste per il proprio matrimonio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La nuova moda che spopola tra le giovani coppie è il wedding tattoo. Le classichelasciano il posto ad un tatuaggio in combinato come iniziali o simboli. Ma, nonostante questa tendenza, gli anelli nuziali restano il gioiello per eccellenza per sigillare la propria storia d’amore nel giorno del sì. Con il 2020, il Covid, ha deciso di tendere un terribile scherzo anche alle coppie che avevano deciso di sposarsi per rendere quest’anno un anno migliore: le rigide restrizioni imposte dal Governo sulla mobilità, gli assembramenti e al lockdown, hanno messo un freno pesante al desiderio di convolare a nozze. Con cerimonie e feste vietate fino a data da destinarsi, più del 90% dei promessi sposi ha dovuto riprogrammare o addirittura annullare le nozze! Care coppie, non fatevi travolgere dagli eventi, l’organizzazione delè qualcosa di ...