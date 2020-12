L'annuncio di Di Maio: "Chico Forti torna in Italia" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L'ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l'istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia". Lo annuncia il ministro Luigi Di Maio su Facebook. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Ho una bellissima notizia da darvi:tornerà in. L'ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l'istanza didi avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in". Lo annuncia il ministro Luigi Disu Facebook.

