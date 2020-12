Inter, Conte: “A gennaio non chiederò nulla, mi importa restare nelle posizioni di vertice” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si chiude nel migliore dei modi il 2020 nerazzurro: nell'ultimo impegno prima della sosta natalizia, l'Inter di Antonio Conte espugna il "Bentegodi" battendo 2-1 l'Hellas Verona grazie ai gol di Lautaro e Skriniar, centrando così il settimo successo consecutivo in campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonio Conte al termine del match riprese da Inter.it: "Contento per aver visto una squadra tosta, quadrata, determinata. Non è facile vincere qui, a Verona, complimenti a Juric per quello che sta facendo. La prova di tutta la squadra, che voleva assolutamente la vittoria contro un avversario che ha reso la vita difficile a tutti le grandi, è la sensazione migliore che ci portiamo dietro".Può essere che l'eliminazione dall'Europa vi abbia reso più liberi di testa? "No, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si chiude nel migliore dei modi il 2020 nerazzurro: nell'ultimo impegno prima della sosta natalizia, l'di Antonioespugna il "Bentegodi" battendo 2-1 l'Hellas Verona grazie ai gol di Lautaro e Skriniar, centrando così il settimo successo consecutivo in campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonioal termine del match riprese da.it: "nto per aver visto una squadra tosta, quadrata, determinata. Non è facile vincere qui, a Verona, complimenti a Juric per quello che sta facendo. La prova di tutta la squadra, che voleva assolutamente la vittoria contro un avversario che ha reso la vita difficile a tutti le grandi, è la sensazione migliore che ci portiamo dietro".Può essere che l'eliminazione dall'Europa vi abbia reso più liberi di testa? "No, ...

