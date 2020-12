Il Paradiso delle signore trama 24 dicembre: Beatrice resta a dormire da Vittorio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La puntata del 24 dicembre del Paradiso delle signore svelerà come i protagonisti della soap opera passeranno la vigilia di Natale. Dappertutto si respirerà aria di festa, specie al grande magazzino. Beatrice e Vittorio trascorreranno la serata insieme e la donna accetterà la proposta del cognato di restare a dormire da lui. Stefania, invece, attraverso uno stratagemma riuscirà a convincere Federico a trascorrere la vigilia a casa di Silvia. Luciano, invece, trascorrerà tale giorno con la sua nuova famiglia, ovvero, quella formata da Carletto e Clelia. Il 24 dicembre a casa Amato Le anticipazioni della puntata del 24 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che al ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La puntata del 24delsvelerà come i protagonisti della soap opera passeranno la vigilia di Natale. Dappertutto si respirerà aria di festa, specie al grande magazzino.trascorreranno la serata insieme e la donna accetterà la proposta del cognato dire ada lui. Stefania, invece, attraverso uno stratagemma riuscirà a convincere Federico a trascorrere la vigilia a casa di Silvia. Luciano, invece, trascorrerà tale giorno con la sua nuova famiglia, ovvero, quella formata da Carletto e Clelia. Il 24a casa Amato Le anticipazioni della puntata del 24delrivelano che al ...

