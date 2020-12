Danza con Me | tutti gli ospiti dello show di inizio anno su Rai 1 Alla conduzione Montanari | Fresi e Miriam Leone

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vasco Rossi e Roberto Bollecon Me è loche apre il nuovodi Rai 1. In onda dal 2018, il 1° gennaio 2021 Roberto Bolle porterà in scena “un appuntamento con la bellezza e con l’arte”, toccando a 360 gradi – per quanto possibile – tutto il mondo della. E lo farà con un ricco parterre diche, almeno sulla carta, poco ha che fare con il ballo. Già detto di Vasco Rossi, guest star della serata, Bolle a Il Tempo dà qualche anticipazione sulla performance del cantautore di Zocca: “Innanzitutto ci regala una nuova canzone. La sua presenza è un modo per congiungere in maniera ancora più stretta ma singolare e spettacolare, il mondo della musica, della canzone e della. Vasco ama laed ha già collaborato in ...