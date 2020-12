Dalla Vigilia di Natale all’Epifania, ecco le messe di Sepe nella Cattedrale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Domani, giovedì 24 dicembre 2020 alle ore 18, il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe celebrerà la messa nella Cattedrale – nel rispetto delle regole poste a tutela della salute in questo tempo di crisi epidemiologica causata dal Covid-19. La messa di Natale Si terrà alle ore 11. Giovedì 31 dicembre, alle 17,30, si terrà il Te Deum di ringraziamento. Venerdì 1° gennaio, giornata mondiale della pace, alle ore 11, il cardinale presiederà la celebrazione eucaristica. La messa dell’Epifania, mercoledì 6 gennaio, si terrà alle ore 11. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Domani, giovedì 24 dicembre 2020 alle ore 18, il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenziocelebrerà la messa– nel rispetto delle regole poste a tutela della salute in questo tempo di crisi epidemiologica causata dal Covid-19. La messa diSi terrà alle ore 11. Giovedì 31 dicembre, alle 17,30, si terrà il Te Deum di ringraziamento. Venerdì 1° gennaio, giornata mondiale della pace, alle ore 11, il cardinale presiederà la celebrazione eucaristica. La messa dell’Epifania, mercoledì 6 gennaio, si terrà alle ore 11. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

