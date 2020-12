Dal tempo di copertura alle allergie: il vaccino di Pfizer ai raggi X. Il responsabile dell’Ema: «Sarà efficace per un anno» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il capo della Strategia vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri, non ha dubbi: della formula anti-Covid di Pfizer bisogna fidarsi. L’ente regolatore europeo ha dato il suo via libera e, all’indomani dell’approvazione anche di Aifa per l’Italia, uno dei suoi principali rappresentanti spiega: «Il vaccino Pfizer arriva da un processo di valutazione basato su una quantità considerevole di dati», ha spiegato Cavaleri, sottolineando come quelli giunti da Pfizer abbiano «superato in quantità molti dei dati arrivati per vaccini approvati di recente». Le uniche fonti possibili di sfiducia nei confronti della formula in arrivo sono, secondo il farmacologo, quelle legate a «disinformazione e clima di paura infondata», basate sul fatto che «durante ampie campagne vaccinali si verificano inevitabilmente eventi avversi». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il capo della Strategia vaccini, Marco Cavaleri, non ha dubbi: della formula anti-Covid dibisogna fidarsi. L’ente regolatore europeo ha dato il suo via libera e, all’indomani dell’approvazione anche di Aifa per l’Italia, uno dei suoi principali rappresentanti spiega: «Ilarriva da un processo di valutazione basato su una quantità considerevole di dati», ha spiegato Cavaleri, sottolineando come quelli giunti daabbiano «superato in quantità molti dei dati arrivati per vaccini approvati di recente». Le uniche fonti possibili di sfiducia nei confronti della formula in arrivo sono, secondo il farmacologo, quelle legate a «disinformazione e clima di paura infondata», basate sul fatto che «durante ampie campagne vaccinali si verificano inevitabilmente eventi avversi». ...

In questo 2020, al cinema siamo andati davvero poco. È stato più che altro un anno di piccoli schermi: dalla tv al notebook al tablet, abbiamo divorato film in serie durante i l ...

Nasce Sista a Lecce. La dark pastry kitchen dei Bros’ con le crostate di Isabella Potì

Pensata per asporto e delivery, ma destinata a moltiplicarsi in giro per l’Italia, Sista debutta a Lecce nei prossimi giorni, come sorellina dolce di Bros’. Isabella Potì racconta il progetto. “ Ci sa ...

