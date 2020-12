Covid | 14 522 contagi e 553 morti Superate le 70 000 vittime da inizio pandemia

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – In calo i decessi per Covid nell’arco delle 24 ore. Ieri erano 628, oggi i morti sono 553. Così il bollettino della Protezione Civile su dati del ministero della Salute. Sostanzialmente stabile il tasso di positività, che oggi è 8,28%, in leggero rialzo rispetto a 8,01% di ieri. Sono 175.364 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 166.205) mentre i nuovi contagi sono 14.522 (a fronte dei 13.318 di ieri).