Corpi a pezzi nelle valigie | arrestata la ex del figlio

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Marco Gemelli L'albanese di 36 anni era stata l'ultima persona ad aver incontrato i genitori del fidanzato Sarebbe stata in procinto di fuggire da Firenze, e per evitarlo alle prime luci dell'alba di ieri è scattato il blitz: i carabinieri che indagano sul caso dell'omicidio dei coniugi albanesi Sheptim e Teuta Pasho - i cui cadaveri sono stati smembrati e rinchiusi in quattro trolley abbandonati in un campo hanno fermato Elona Kalesha, 36 anni, ex fidanzata di Taulant Pasho, ildelle due vittime. Per lei l'accusa è di concorso in omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri di quelli che nel 2015 erano i genitori del suo fidanzato. Potrebbe così essere arrivato a una svolta, il caso del duplice omicidio. Alcuni inquilini ricordano di aver visto Elona usare dalla casa presa in affitto dai coniugi a Scandicci portando con sé ...