Chico Forti torna in Italia: l’annuncio di Luigi Di Maio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dagli Usa arriva una bella notizia, Chico Forti torna in Italia: l’annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Chico Forti, l’ex velista e produttore televisivo Italiano che da oltre venti anni è in carcere in Florida con l’accusa di omicidio, tornerà presto in Italia. Lo ha annunciato poco fa il ministro Luigi Di Maio, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dagli Usa arriva una bella notizia,indel ministro degli Esteri,Di, l’ex velista e produttore televisivono che da oltre venti anni è in carcere in Florida con l’accusa di omicidio, tornerà presto in. Lo ha annunciato poco fa il ministroDi, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - Corriere : Chico Forti tornerà in Italia: da vent’anni è detenuto negli Stati Uniti per omicidio - cdb_2016 : RT @forti_chico: #23dicembre ??CHICO TORNA IN ITALIA???? @luigidimaio 'Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L… - Teresa12401552 : RT @SkyTG24: L'annuncio di Di Maio: 'Chico Forti torna in Italia' -