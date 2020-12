Cashback, problemi coi pagamenti contactless: ecco perché ad alcuni utenti non compaiono tra le transazioni valide per il rimborso (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Diversi utenti iscritti al Cashback negli scorsi giorni hanno segnalato l’assenza degli acquisti effettuati attraverso il metodo contactless, pur utilizzando una carta registrata, tra le “transazioni valide” ai fini dell’ottenimento del rimborso del 10%. Il ‘problema’ non riguarda ‘bug’ della app IO né ritardi nel caricamento delle spese e nemmeno la tecnologia contactless in sé. Come ha spiegato PagoPa in una nota, infatti, quelle transazioni non risultano valide ai fini del Cashback di Natale per un altro motivo. Il mancato conteggio, scrive PagoPa, “si verifica nel caso in cui l’utente abbia registrato nella sezione Portafoglio dell’app IO la propria carta di debito utilizzabile su doppio circuito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Diversiiscritti alnegli scorsi giorni hanno segnalato l’assenza degli acquisti effettuati attraverso il metodo, pur utilizzando una carta registrata, tra le “” ai fini dell’ottenimento deldel 10%. Il ‘problema’ non riguarda ‘bug’ della app IO né ritardi nel caricamento delle spese e nemmeno la tecnologiain sé. Come ha spiegato PagoPa in una nota, infatti, quellenon risultanoai fini deldi Natale per un altro motivo. Il mancato conteggio, scrive PagoPa, “si verifica nel caso in cui l’utente abbia registrato nella sezione Portafoglio dell’app IO la propria carta di debito utilizzabile su doppio circuito ...

