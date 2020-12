Case e redditi nascosti: i 7 furbetti del reddito di cittadinanza traditi anche dal vizio del gioco. Devono restituire 110mila euro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) FERMO - Prendevano il reddito di cittadinanza , ma erano tutt'altro che bisognosi. Ora che il comando provinciale di Fermo della Guardia di finanza li ha scoperti, 7 soggetti sono nei guai. Secondo la ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) FERMO - Prendevano ildi, ma erano tutt'altro che bisognosi. Ora che il comando provinciale di Fermo della Guardia di finanza li ha scoperti, 7 soggetti sono nei guai. Secondo la ...

VincenzaBajeli : @masman007 Nn la amano ma amano soldi che arranfano tra redditi e buonus case agratjs e paghetta giirnaliera congi… - TemaMarco60 : 'Stranieri truffano Comune: hanno case e redditi da 28mila euro' - MariaLu91149151 : RT @TribvnvsPlebis: @borghi_claudio Secondo loro, se hai un immobile sei automaticamente abbiente. Non è così: moltissimi hanno case eredit… - oggiscrivo : RT @TribvnvsPlebis: @borghi_claudio Secondo loro, se hai un immobile sei automaticamente abbiente. Non è così: moltissimi hanno case eredit… - MarcelloPiscop0 : @borghi_claudio Anche per le seconde case per i redditi più bassi. Ci sono mille motivi per cui uno ha una seconda… -

Ultime Notizie dalla rete : Case redditi Anche alcuni titolari di imprese e proprietari di case con il Reddito di cittadinanza: scoperti nel Foggia... La Repubblica Superbonus e bonus casa, bonus idrico, equo compenso e ISCRO: le novità 2021

23/12/2020 - Dalle modifiche al superbonus 110% alla proroga dei bonus casa ‘classici’, dal nuovo bonus idrico alle misure per i progettisti, sono tante le misure per il settore edile contenute nella ...

Case e redditi nascosti: i 7 furbetti del reddito di cittadinanza traditi anche dal vizio del gioco. Devono restituire 110mila euro

FERMO - Prendevano il reddito di cittadinanza, ma erano tutt’altro che bisognosi. Ora che il comando provinciale di Fermo della Guardia di finanza li ha scoperti, 7 soggetti sono nei guai. Secondo la ...

23/12/2020 - Dalle modifiche al superbonus 110% alla proroga dei bonus casa ‘classici’, dal nuovo bonus idrico alle misure per i progettisti, sono tante le misure per il settore edile contenute nella ...FERMO - Prendevano il reddito di cittadinanza, ma erano tutt’altro che bisognosi. Ora che il comando provinciale di Fermo della Guardia di finanza li ha scoperti, 7 soggetti sono nei guai. Secondo la ...