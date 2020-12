Calciomercato Inter – Marotta mette ufficialmente in vendita Eriksen (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Calciomercato Inter - Prima di Hellas-Inter, Marotta ha ufficialmente dichiarato che Eriksen è sulla lista dei partenti. Milan alla finestra. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 23 dicembre 2020)- Prima di Hellas-hadichiarato cheè sulla lista dei partenti. Milan alla finestra. Pianeta Milan.

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Marotta: '#Eriksen è in partenza, non è funzionale' - DiMarzio : In un #Calciomercato di tentazioni lui è sempre rimasto fedele alla sua @Inter. Eppure c’è anche @javierzanetti in… - sscalcionapoli1 : Paganini: 'Milik destinato alla Juve più che all’Inter' #calciomercato - PianetaMilan : #Calciomercato #Inter - #Marotta mette ufficialmente in vendita #Eriksen - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, e sono 7! Vince a #Verona con un secondo tempo di forza. #Conte ha l'organico per lo scudetto -