Valentino Rossi | “nel 2021 io e Yamaha dobbiamo migliorare”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ilsarà un anno cruciale per. Per la prima volta si ritroverà in una squadra satellite della, dopo che per anni ne è stato la punta di diamante della scuderia factory. Imperativo èil 15esimo posto nel mondiale, riscattando un vero e proprio annus horribilis. E fare la sua scelta: continuare a correre oppure smettere. Questi e altri temi sono oggetto di un’intervista che il nove volte campione del mondo ha rilasciato al sito tedesco Speedweek. Ecco cosa ha detto., cosa serve per unmigliore? “La pma stagione sarà una sfida difficile, dovremo lavorare bene in inverno ed essere pronti fin dalla prima gara“, ha detto. “Negli ultimi anni di ...