Una nuova area con 14 letti per i pazienti a rischio Covid in ospedale (Di martedì 22 dicembre 2020) L'obiettivo è quello di rendere migliori le condizioni di attesa dei pazienti che sono stati sottoposti a triage e sono in attesa di valutazione per eventuale ricovero o dimissione

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Una nuova illuminazione per piazza Castello a Torino Quotidiano Piemontese Motorola, ufficiale: ecco i 23 smartphone che riceveranno Android 11

L'azienda statunitense ha recentemente pubblicato la lista completa degli smartphone che riceveranno l'ultima versione di Android. Sono 23 i dispositivi, tra cui appare anche un Lenovo. Nell'articolo ...

Washington Post in controtendenza: nel 2021 nuove assunzioni e nuovi uffici di corrispondenza

Il Washington Post si espande andando in controtendenza rispetto alle altre testate usa che solo negli ultimi 12 mesi hanno tagliato più di 11mila posti di lavoro. Il quotidiano ha infatti annunciato ...

